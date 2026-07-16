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В Ростове предложили увеличить отпуск топлива на АЗС до 40 литров

Увеличение отпуска топлива и система чет-нечет: в Ростове обсудили предложения по работе АЗС.

Источник: Комсомольская правда

На АЗС в Ростове-на-Дону могут увеличить отпуск топлива до 40 литров. Такое предложение было озвучено на заседании оперативного штаба, сообщил глава города Александр Скрябин.

— Предложили ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40. Отпуск дизельного топлива — от 10 литров до 60 литров. Это позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Также участники заседания обсудили возможность заправки по четным и нечетным числам в номерах автомобилей. Такую практику ранее ввели и успешно применяют в нескольких регионах страны.

Кроме того, на заседании говорили о необходимости выделить время (с 3 до 7 часов утра) для заправки машин экстренных, оперативных, коммунальных служб и общественного транспорта.

В часы пик на АЗС хотят организовать дежурства волонтеров, дружинников и казаков. Также намерены изготовить и распространить материалы с напоминаниями о временных правилах отпуска топлива.

— Хочу сразу обозначить позицию: для нас это безусловный приоритет. Предложения вынесут на рассмотрение оперативного штаба Ростовской области по топливному обеспечению, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, ранее на Дону ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива. Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС — не более 30 литров, для дизеля — не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках — не более 300 литров.

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