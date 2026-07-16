В Ленобласти прошли соревнования по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Камни Карельского перешейка» состоялись 8−21 июня в Выборгском районе Ленинградской области. Состязания провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете по физической культуре и спорту региона.
Участниками соревнований стали 3500 человек в возрасте от 3 до 90 лет из России и Белоруссии. Спортсмены состязались в дисциплине «кросс-классика» и в ночной эстафете. Вместо навигаторов у них были только карта и компас. Длина дистанции зависела от возраста и уровня подготовки. Также были организованы онлайн-видеотрансляции. У каждого соревновательного дня был GPS-трек. Кроме того, именитые спортсмены делали разборы дистанций. По итогам соревнований победителям и призерам вручили кубки и памятные награды.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.