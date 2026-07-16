В Ленобласти прошли соревнования по спортивному ориентированию

Участниками соревнований стали 3500 человек в возрасте от 3 до 90 лет из России и Белоруссии. Спортсмены состязались в дисциплине «кросс-классика» и в ночной эстафете. Вместо навигаторов у них были только карта и компас. Длина дистанции зависела от возраста и уровня подготовки. Также были организованы онлайн-видеотрансляции. У каждого соревновательного дня был GPS-трек. Кроме того, именитые спортсмены делали разборы дистанций. По итогам соревнований победителям и призерам вручили кубки и памятные награды.