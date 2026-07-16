Мэрия сообщила о начале локального ремонта Комсомольского моста

Напомним, что Комсомольский путепровод в Волгограде капитально ремонтировали более 8 лет назад. С тех пор мост от интенсивной эксплуатации сильно обветшал. Весной текущего года мэрия сообщила, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения специализированными службами организована проверка состояния Комсомольского путепровода. Тогда указывалось, что дефекты появились из-за естественного износа материалов, а также воздействие агрессивных факторов, включая вибрацию от проходящих поездов и переувлажнение конструкций. В администрации пообещали, что в ближайшее время проведут необходимые восстановительные мероприятия, а проработают вопрос о включении Комсомольского путепровода в план капитального ремонта.