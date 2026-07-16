Психолог объяснила разницу между страхом и фобией у ребенка

При этом Дугенцова призвала не обесценивать состояние ребенка в этот момент. «Следует показывать своим примером, что все спокойно, все нормально. Говорить “это ерунда”, “не бойся” — это вообще самое кошмарное, что можно сделать. Лучше всего признать его чувства», — объяснила психолог.