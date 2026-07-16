Исследование: Комнаты в Калининграде подорожали на 7%

Стоимость комнат в Калининграде выросла на 7%. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».
По данным экспертов, средняя цена за квадратный метр комнаты составила 105,9 тысяч рублей. За первое полугодие показатель увеличился на 7%. Полная средняя стоимость недвижимости достигла 1 791 372 рублей. Это на 6,8% больше, чем в начале года.
«По сравнению с комнатами целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали немного больше, на 5,5% за “квадрат” и на 4,9% за лот. Спрос на них гораздо выше, чем на отдельные комнаты. Ну, а коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут. До тех пор, пока владение комнатой даёт право не регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать. Ну, а цены на них продолжат колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка вторичной недвижимости», — говорится в исследовании.
Ранее сообщали, что Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга по доступности жилья. Регион занял 61 место из 85. Среднестатистическая калининградская семья будет копить 5,5 лет на квартиру стоимостью 7,2 миллиона рублей.