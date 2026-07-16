Исследование: Комнаты в Калининграде подорожали на 7%

«По сравнению с комнатами целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали немного больше, на 5,5% за “квадрат” и на 4,9% за лот. Спрос на них гораздо выше, чем на отдельные комнаты. Ну, а коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут. До тех пор, пока владение комнатой даёт право не регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать. Ну, а цены на них продолжат колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка вторичной недвижимости», — говорится в исследовании.