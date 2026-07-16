Укус пчелы чуть не убил женщину в Сибири

В посёлке Подгорный Новокузнецкого округа 62-летняя женщина едва не погибла после укуса пчелы. Она не придала значения насекомому, но через несколько минут у неё начался отёк Квинке — острая аллергическая реакция, угрожающая удушьем.
Как сообщает Сiбдепо, супруг заметил, что у жены опухла шея, побледнела кожа, появилась одышка и упало давление. Он быстро довёз её до фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшер Ирина Бикташева ввела антигистаминные препараты и адреналин — состояние стабилизировалось. Уже через 10 минут давление пришло в норму, отёк начал спадать.
Врачи напоминают: укусы насекомых могут быть смертельно опасны для аллергиков. Если появились отёк, сыпь, одышка или головокружение — немедленно вызывайте скорую.