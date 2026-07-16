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Александр Шуваев оценил работу Белгородского информационного фонда

Врио губернатора Александр Шуваев проверил работу Белгородского информационного фонда (БИФ), который реализует государственную политику в сфере развития информационных технологий. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что системы БИФа созданы для того, чтобы в любой ситуации «скорая», МЧС и полиция могли действовать быстро и слаженно. Господин Шуваев подчеркнул, что этот «цифровой щит нужен именно тогда, когда на счету каждая минута».

Источник: Коммерсантъ

Врио губернатора Александр Шуваев проверил работу Белгородского информационного фонда (БИФ), который реализует государственную политику в сфере развития информационных технологий. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что системы БИФа созданы для того, чтобы в любой ситуации «скорая», МЧС и полиция могли действовать быстро и слаженно. Господин Шуваев подчеркнул, что этот «цифровой щит нужен именно тогда, когда на счету каждая минута».

«Понимаю, что у многих возникают вопросы, когда в целях безопасности временно ограничивается мобильный интернет. Но системы, которые мы развиваем в БИФе, работают на защищенных каналах связи без необходимости наличия интернета», — пояснил врио губернатора.

В частности, центр навигационно-информационных систем обеспечивает функционирование Единой системы мониторинга транспорта Белгородской области. Сотрудники центра выполняют весь цикл работ — от установки ГЛОНАСС на транспорт до обеспечения его работы в собственной системе мониторинга транспорта, в которой насчитывается порядка 6,5 тыс. единиц: кареты скорой помощи, школьные автобусы, машины МЧС и коммунальная техника.

«Это значит, что скорая помощь быстрее найдет дорогу к больному, автобусы не сбиваются с маршрута, а зимой дорожные службы видят, где нужно чистить снег. Это удобно и безопасно для каждой семьи», — отметил Александр Шуваев.

В Белгородской области также размещено более 2,3 тыс. камер видеонаблюдения, почти 1,5 тыс. из которых могут распознавать лица. Они помогают полиции быстрее находить преступников и пропавших людей. В 2025 году благодаря этим системам были раскрыты 210 преступлений, задержаны 27 человек и найдены 60 пропавших. Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в свою очередь, помогает сократить пробки. На отдельных участках дорог скорость движения выросла на 8%, а время в пути уменьшилось на 15%. Кроме того, в планах БИФа — установить «умные» домофоны с возможностью оповещения об опасности, чтобы при пожаре или иной угрозе МЧС могло оперативно предупреждать всех жильцов.

«Все это вместе — технологии, которые работают для людей. Спасибо коллективу БИФа за труд. Будем дальше укреплять безопасность региона», — заявил врио губернатора Белгородской области.

«Ъ-Черноземье» 14 июля рассказывал о рабочей встрече Александра Шуваева и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности жителей Белгородской области. Отмечалось, что в зоне особого внимания региональных властей остается помощь людям, пострадавшим от атак со стороны ВСУ, а также предприятиям приграничья, участникам спецоперации, ветеранам СВО и членам их семей.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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