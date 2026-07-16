Александр Шуваев оценил работу Белгородского информационного фонда

В Белгородской области также размещено более 2,3 тыс. камер видеонаблюдения, почти 1,5 тыс. из которых могут распознавать лица. Они помогают полиции быстрее находить преступников и пропавших людей. В 2025 году благодаря этим системам были раскрыты 210 преступлений, задержаны 27 человек и найдены 60 пропавших. Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в свою очередь, помогает сократить пробки. На отдельных участках дорог скорость движения выросла на 8%, а время в пути уменьшилось на 15%. Кроме того, в планах БИФа — установить «умные» домофоны с возможностью оповещения об опасности, чтобы при пожаре или иной угрозе МЧС могло оперативно предупреждать всех жильцов.