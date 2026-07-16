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В Петербурге начали прокладывать тоннель метро к вокзалу ВСМ

Под землей у Обводного канала заработал проходческий щит.

Источник: Комсомольская правда

Проходческий щит соединит строящуюся станцию «Каретная» с площадкой будущего терминала высокоскоростной линии Москва — Петербург, работы уже идут, о чем официально заявили в городском Комитете по строительству.

— На Красносельско-Калининской линии трудятся пять отечественных машин. Четыре из них, включая щиты «Вера» и «Любовь», прокладывают тоннели от «Путиловской» до «Каретной», — рассказали в Комитете.

Город готовит инфраструктуру для пассажиров. Ключевой объект — станция «Лиговский проспект-2» у вокзала. Специалисты уже прорабатывают схемы вестибюля, эскалаторов и перехода к действующей станции четвертой линии.

Решения для входа и наклонного хода на привокзальной площади согласованы. Сначала вход будет дополнительным для уже работающей станции, позже станет главным для новой. Облик станции пока не утвержден — выбирают между пилонным, колонным и односводчатым типами. Вестибюль планируют сдать к 2029 году. Саму станцию, а также «Знаменскую» и «Суворовскую», построят позднее.