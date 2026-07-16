В Петербурге начали прокладывать тоннель метро к вокзалу ВСМ

Решения для входа и наклонного хода на привокзальной площади согласованы. Сначала вход будет дополнительным для уже работающей станции, позже станет главным для новой. Облик станции пока не утвержден — выбирают между пилонным, колонным и односводчатым типами. Вестибюль планируют сдать к 2029 году. Саму станцию, а также «Знаменскую» и «Суворовскую», построят позднее.