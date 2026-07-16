Иммунитет начал «убивать» организм 45-летней женщины в Воронеже

В Воронеже врачи БСМП № 8 выявили у 45-летней женщины редкое аутоимунное заболевание — системную красную волчанку, при котором иммунитет атакует собственный организм. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Пациентку госпитализировали после перенесённого ей ОРВИ. Женщина жаловалась на высокую температуру, а также одышку, отёки ног и трудности с мочеиспусканием.
В медучреждении пациентку лечили системными гормонами, результат приёма которых был заметен. Однако спустя некоторое время состояние женщины снова ухудшилось. Её органы страдали один за другим, а гормоны помогали всегда, что, как отметили врачи, нетипично для обычных инфекций или простой сердечной недостаточности.
Специалисты заподозрили системное заболевание соединительной ткани. Благодаря проведённым исследованиям, они диагностировали у пациентки системную красную волчанку. По словам медиков, в классическом варианте заболевание проявляется кожной сыпью и болями в суставах. Но иногда болезнь протекает атипично, маскируясь под другие недуги, а на первый план выходит тяжёлое поражение внутренних органов.
После курса лечения пациентку выписали с положительной динамикой и направили наблюдаться у ревматолога.