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Иммунитет начал «убивать» организм 45-летней женщины в Воронеже

Врачи диагностировали у пациентки системную красную волчанку.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже врачи БСМП № 8 выявили у 45-летней женщины редкое аутоимунное заболевание — системную красную волчанку, при котором иммунитет атакует собственный организм. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пациентку госпитализировали после перенесённого ей ОРВИ. Женщина жаловалась на высокую температуру, а также одышку, отёки ног и трудности с мочеиспусканием.

В медучреждении пациентку лечили системными гормонами, результат приёма которых был заметен. Однако спустя некоторое время состояние женщины снова ухудшилось. Её органы страдали один за другим, а гормоны помогали всегда, что, как отметили врачи, нетипично для обычных инфекций или простой сердечной недостаточности.

Специалисты заподозрили системное заболевание соединительной ткани. Благодаря проведённым исследованиям, они диагностировали у пациентки системную красную волчанку. По словам медиков, в классическом варианте заболевание проявляется кожной сыпью и болями в суставах. Но иногда болезнь протекает атипично, маскируясь под другие недуги, а на первый план выходит тяжёлое поражение внутренних органов.

После курса лечения пациентку выписали с положительной динамикой и направили наблюдаться у ревматолога.

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