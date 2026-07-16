Иммунитет начал «убивать» организм 45-летней женщины в Воронеже

В медучреждении пациентку лечили системными гормонами, результат приёма которых был заметен. Однако спустя некоторое время состояние женщины снова ухудшилось. Её органы страдали один за другим, а гормоны помогали всегда, что, как отметили врачи, нетипично для обычных инфекций или простой сердечной недостаточности.