Тренер назвал главный критерий выбора спортивных очков

Халимов подчеркнул, что при примерке очки должны плотно сидеть, закрывая свет сбоку, но не давить на виски. Если при наклоне или резком повороте головы оправа сползает — модель не подходит, отметил эксперт. Он добавил, что прорезиненные носоупоры и заушники держат очки даже на мокром лице, а для игровых видов выручает ремешок на затылок. Вентиляция и покрытие против запотевания важнее модного логотипа, заключил Халимов.