Тренер назвал главный критерий выбора спортивных очков

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Затемненная линза без УФ-фильтра вреднее, чем отсутствие очков, поэтому главное при выборе спортивных очков — наличие маркировки защиты от ультрафиолета, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.
«Темная линза сама по себе глаза не защищает. Затемнение и фильтр ультрафиолета — это два разных свойства. Хуже того, сильно затемненная линза без фильтра вреднее полного отсутствия очков, зрачок за ней расширяется и впускает больше опасного излучения. Поэтому первым делом ищем маркировку», — сказал Халимов в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, также важна категория светопропускания: для вечерних пробежек подойдет нулевая, для бега и велоспорта в средней полосе — вторая или третья, для южного солнца — третья, а для высокогорья — четвертая, однако в такой категории очков садиться за руль запрещено.
Для занятий у воды пригодится поляризация, для лесных трасс — фотохромные линзы, для пасмурной погоды — желтые или оранжевые, усиливающие контраст, а серый цвет передает картинку без искажений, пояснил Халимов.
«Материал линзы для спорта — только поликарбонат и похожие ударопрочные пластики. Стеклянные линзы при падении крошатся, поэтому для активных занятий, детей и мотоциклистов они противопоказаны. Хорошая спортивная линза гнется, но не трескается, это легко проверить легким нажимом еще в магазине», — отметил эксперт.
Халимов подчеркнул, что при примерке очки должны плотно сидеть, закрывая свет сбоку, но не давить на виски. Если при наклоне или резком повороте головы оправа сползает — модель не подходит, отметил эксперт. Он добавил, что прорезиненные носоупоры и заушники держат очки даже на мокром лице, а для игровых видов выручает ремешок на затылок. Вентиляция и покрытие против запотевания важнее модного логотипа, заключил Халимов.