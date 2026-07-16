В Тамбовской области начнут продавать бензин по схеме четных и нечетных дней

«Прошу всех автовладельцев с пониманием отнестись к временным мерам, которые призваны уменьшить очереди на заправках. И не стараться сейчас заправиться впрок, не дозаправлять постоянно 5−10 литров до полного бака. Бензин на АЗС “Роснефти” будет каждый день, с остальными заправками мы постоянно ведем работу», — отметил Евгений Первышов.