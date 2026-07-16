В ЕС три страны сократили военные расходы вопреки общему росту оборонных бюджетов

Согласно данным EDA, именно эти три государства отмечены на карте изменения военных расходов за 2024−2025 годы как страны со снижением оборонных затрат. При этом 15 стран ЕС увеличили расходы более чем на 10%, ещё девять — менее чем на 10%.
Исполнительный директор агентства Андре Денк, комментируя итоги исследования, заявил, что государства ЕС продолжают беспрецедентно наращивать траты на оборону. По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, к 2029 году такие расходы могут достичь 547 миллиардов евро.
В докладе также говорится, что совокупные оборонные расходы стран Евросоюза в 2025 году выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом — до 418 миллиардов евро. В 2026-м, как ожидается, показатель увеличится до 454 миллиардов евро.
После начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно повышает военные расходы и запускает общеевропейские программы перевооружения. В марте 2025 года Еврокомиссия представила план вооружения Европы к 2030-му, который предусматривает мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборонные нужды, включая кредиты SAFE на 150 миллиардов евро и смягчение бюджетных ограничений для стран ЕС. Одновременно НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
Словакия, Чехия, Венгрия и другие страны НАТО отказались помогать Украине оружием и финансами.