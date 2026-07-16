В ЕС три страны сократили военные расходы вопреки общему росту оборонных бюджетов

После начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно повышает военные расходы и запускает общеевропейские программы перевооружения. В марте 2025 года Еврокомиссия представила план вооружения Европы к 2030-му, который предусматривает мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборонные нужды, включая кредиты SAFE на 150 миллиардов евро и смягчение бюджетных ограничений для стран ЕС. Одновременно НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.