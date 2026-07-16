В Ростове осудили жительницу Мелитополя за участие в террористическом сообществе

Согласно материалам дела, в марте 2022 года неустановленные руководители террористического сообщества через посредников вовлекли в него гражданку Украины, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Та, в свою очередь, привлекла к участию в сообществе свою родственницу Птахину и наладила ее взаимодействие с неустановленным сотрудником украинских спецслужб.