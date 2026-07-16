Глава Ростова предложил заправлять автомобили на АЗС по четным и нечетным дням

Мэр Ростова Александр Скрябин на заседании оперативного штаба по обеспечению топливом города предложил несколько вариантов заправки машин для стабилизации ситуации с топливом.
Одна из мер — заправка по четным числам месяца автомобилей, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6, 8; по нечетным — 1, 3, 5, 7, 9.
Другое предложение — ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40, отпуск дизельного топлива от 10 литров до 60 литров. Это, по мнению градоначальника, позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС.
Еще одна инициатива — в период с 03:00 до 07:00 утра выделить время на АЗС на обслуживание автотранспорта только экстренных, оперативных и коммунальных служб, общественного транспорта.
«Озвученные предложения будут вынесены на рассмотрение оперативного штаба Ростовской области по топливному обеспечению для дальнейшего принятия решений», — сказал Скрябин.
Отметим, что положение на топливном рынке Ростовской области остается напряженным. Из-за дефицита горючего работают автозаправочные комплексы только четырех крупных компаний, а АЗС небольших фирм простаивают. На одну машину отпускают 20 литров горючего, при этом заливать топливо в канистры нельзя.