Глава Ростова предложил заправлять автомобили на АЗС по четным и нечетным дням

Другое предложение — ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40, отпуск дизельного топлива от 10 литров до 60 литров. Это, по мнению градоначальника, позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС.