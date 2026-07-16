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Глеб Никитин вошел в топ‑5 самых популярных губернаторов Приволжья в июне

Глава региона расположился на пятой строчке рейтинга.

Источник: Нижегородская правда

Глава Нижегородской области Глеб Никитин попал в пятерку самых популярных губернаторов в ПФО в июне 2026 года. Он расположился на пятой строчке рейтинга строчке, сообщает «Медиалогия».

Его медиаиндекс в прошлом месяце составил 49 874,4 а упоминали Глеба Никитина в СМИ свыше 9 503 раз.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что ситуация с топливом в Нижегородской области остается под контролем, несмотря на повышенный спрос и очереди на некоторых АЗС. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, ссылаясь на данные рейда по заправкам региона.