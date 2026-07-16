Ленинградский зоопарк показал тигрицу Агафью, которая проходит карантин

Несмотря на то, что Агафья уже жила в зоопитомнике, ей все равно необходимо учиться доверять человеку. На прежнем месте было в разы меньше посетителей, и тигрица никогда не сталкивалась с таким количеством людей, поэтому сейчас мы проводим большую и бережную работу по ее адаптации.