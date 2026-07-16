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Ленинградский зоопарк показал тигрицу Агафью, которая проходит карантин

Напомним, двухлетняя Агафья приехала в Петербург примерно неделю назад.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка опубликовали видео с амурской тигрицей Агафьей. Когда учреждение затихает, она выходит в вольер и исследует его. По ночам питомец купается в бассейне, играет с конусами и шарами, а также устраивает забеги.

Раньше тигрица жила в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Несмотря на то, что Агафья уже жила в зоопитомнике, ей все равно необходимо учиться доверять человеку. На прежнем месте было в разы меньше посетителей, и тигрица никогда не сталкивалась с таким количеством людей, поэтому сейчас мы проводим большую и бережную работу по ее адаптации.

Юлия Гилицкая
ведущий зоолог отдела «Хищные млекопитающие»