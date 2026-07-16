Сухой нос не всегда говорит об обезвоживании питомца, уточнил ветеринар

«Владельцы обычно ищут у обезвоженного питомца только сухой нос. Однако нос может быть влажным даже при заметном дефиците жидкости, а высыхает от десятков безобидных причин. Поэтому важно обращать внимание на другие признаки, причем у собак и кошек они будут отличаться», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Муретова.