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В США хотят ввести залог в $100 тыс. для получателей грин-карт

Администрация Дональда Трампа обсуждает введение нового финансового барьера для желающих получить грин-карту. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, речь идет о залоге примерно в 100 тысяч долларов, который могут обязать вносить иностранцев при подаче документов через консульства США за рубежом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Gayatri Malhotra/CC0

Собеседники издания уточняют, что окончательная сумма может оказаться как меньше, так и больше указанной. По их словам, такой залог станет для американских властей страховкой на тот случай, если обладатель грин-карты после переезда окажется не в состоянии себя обеспечить.

«Президент Трамп ясно дал понять, что те, кто хочет иммигрировать в Соединенные Штаты, должны быть финансово самостоятельными», — заявлял ранее пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.

Согласно плану, деньги будут вносить заявители, которые оформляют грин-карту через консульства США в других государствах. Вернуть средства им разрешат только после получения американского гражданства — этот процесс обычно занимает не меньше пяти лет.

Напомним, что с 21 января США поставили на паузу обработку заявлений на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран. Ограничения ввели на неопределенный срок. Они затронули визы для постоянного переезда, в том числе по линии воссоединения с семьей. При этом оформление неиммиграционных виз — туристических, студенческих и деловых — продолжилось в обычном режиме.

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