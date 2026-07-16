В США хотят ввести залог в $100 тыс. для получателей грин-карт

Собеседники издания уточняют, что окончательная сумма может оказаться как меньше, так и больше указанной. По их словам, такой залог станет для американских властей страховкой на тот случай, если обладатель грин-карты после переезда окажется не в состоянии себя обеспечить.
«Президент Трамп ясно дал понять, что те, кто хочет иммигрировать в Соединенные Штаты, должны быть финансово самостоятельными», — заявлял ранее пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.
Согласно плану, деньги будут вносить заявители, которые оформляют грин-карту через консульства США в других государствах. Вернуть средства им разрешат только после получения американского гражданства — этот процесс обычно занимает не меньше пяти лет.
Напомним, что с 21 января США поставили на паузу обработку заявлений на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран. Ограничения ввели на неопределенный срок. Они затронули визы для постоянного переезда, в том числе по линии воссоединения с семьей. При этом оформление неиммиграционных виз — туристических, студенческих и деловых — продолжилось в обычном режиме.