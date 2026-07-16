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В Калининградской области военнослужащие провели тренировку с применением ракетных комплексов «Бал»

Прошли учения по нанесению ударов по отряду кораблей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области на побережье военнослужащие провели тренировку с применением ракетных комплексов «Бал» — были выполнены электронные ракетные пуски по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации, провели пуски: всего в учениях было задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.