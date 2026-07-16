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Нижегородские дачники получили ожоги от петрушки

Опасность для кожи человека представляет не только эта культура.

Источник: Комсомольская правда

Дачники из Нижегородской области получили ожоги от обыкновенной петрушки. Как оказалось, причинить вред кожному покрову человеку могут и обычные растения с огорода, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

Врагами для кожи человека могут стать растения даже с любимого огорода. Так, сок петрушки, сельдерея, моркови, пастернака посевного и ясенца белого повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению из-за наличия фуранокумаринов. Они делают человеческую кожу беззащитной перед солнечными лучами.

— Леска триммера превращает стебли в мелкодисперсную пыль и разбрызгивает ядовитый сок на метры вокруг, — рассказала дерматолог Татьяна Варенова.

После контакта с этими растениями и солнцем за сутки у человека появляется воспалительная сыпь. Будьте осторожны, дерматологи рекомендуют работать на даче в тени, закрыв кожный покров.