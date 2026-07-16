Нижегородские дачники получили ожоги от петрушки

Врагами для кожи человека могут стать растения даже с любимого огорода. Так, сок петрушки, сельдерея, моркови, пастернака посевного и ясенца белого повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению из-за наличия фуранокумаринов. Они делают человеческую кожу беззащитной перед солнечными лучами.