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СК России возбудил дело после падения дерева на женщину в Перми

СК России возбудил дело после падения дерева на женщину во время ливня в Перми.

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Следователи возбудили дело после инцидента с упавшим на женщину в Перми во время ливня деревом, сообщает краевое СУ СК России.

В четверг в региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что на улице Соликамской в Перми на женщину упало дерево. По предварительным данным, пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Следователем СК России по информации о травмировании женщины в результате падения дерева возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ведомства осматривают участок улицы Соликамской, где упало дерево, и опрашивают очевидцев инцидента. Представители СК России также оценят действия должностных лиц, которые отвечают за состояние и уборку деревьев в микрорайоне.