ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Борьба развернётся в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В зачёт Кубка Первых пойдут только первые встречи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне 2026/2027.
Сразу два матча необычного турнира состоятся в стартовый день регулярного чемпионата, 5 сентября: «Автомобилист» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Торпедо». Всего в общей таблице будут учитываться результаты 30 поединков (10 для каждой ледовой дружины). 22 декабря, в день 80-летия основания российского хоккея, команды проведут последний тур Кубка Первых. Нижегородцы будут принимать СКА.
Система начисления очков соответствует официальной: два очка — за победу, одно — за поражение в овертайме или в серии бросков, ноль — за поражение в основное время. В матчах, идущих в зачёт Кубка Первых, хоккеистам предстоит играть в специальных ретроджерси с шевронами турнира.
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