ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Сразу два матча необычного турнира состоятся в стартовый день регулярного чемпионата, 5 сентября: «Автомобилист» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Торпедо». Всего в общей таблице будут учитываться результаты 30 поединков (10 для каждой ледовой дружины). 22 декабря, в день 80-летия основания российского хоккея, команды проведут последний тур Кубка Первых. Нижегородцы будут принимать СКА.