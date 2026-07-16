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ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Это будет турнир в рамках чемпионата КХЛ.

Источник: Нижегородская правда

Трофей разыграют шесть старейших хоккейных клубов России, отмечающие в нынешнем году своё 80-летие. Это московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».

Борьба развернётся в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В зачёт Кубка Первых пойдут только первые встречи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне 2026/2027.

Сразу два матча необычного турнира состоятся в стартовый день регулярного чемпионата, 5 сентября: «Автомобилист» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Торпедо». Всего в общей таблице будут учитываться результаты 30 поединков (10 для каждой ледовой дружины). 22 декабря, в день 80-летия основания российского хоккея, команды проведут последний тур Кубка Первых. Нижегородцы будут принимать СКА.

Система начисления очков соответствует официальной: два очка — за победу, одно — за поражение в овертайме или в серии бросков, ноль — за поражение в основное время. В матчах, идущих в зачёт Кубка Первых, хоккеистам предстоит играть в специальных ретроджерси с шевронами турнира.

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