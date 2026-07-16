Дикая пума на юге России рвёт собак и охотится на людей

«Ситуация очень странная. Понятно, что этот зверь появился не из дикой природы — это вид не нашей фауны. Пума обитает в Северной и Южной Америках, Канаде. Хищник очень опасный, занимает третье место по размеру среди кошачьих после льва и тигра. Поэтому да, это очень серьёзная проблема», — комментирует заместитель директора по науке Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», кандидат биологических наук Александр Липкович в беседе с rostov.aif.ru.