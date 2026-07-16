В Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах

В ходе рейда сотрудники полиции составили четыре административных протокола. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 800 рублей. Помимо наказания рублем, организаторы провели разъяснительные беседы со всеми категориями водителей и раздали памятки с правилами безопасного вождения и призывом уважать пешеходов. Проблема контроля за пользователями СИМ решается и на технологическом уровне: Ассоциация операторов микромобильности уже запустила специальный чат-бот для фиксации нарушений.