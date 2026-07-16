В Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах

В Нижнем Новгороде прошел масштабный профилактический рейд, направленный на предупреждение аварийности среди водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-службе городской администрации.
Совместную проверку на улицах города организовали специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает городской департамент транспорта. Местом проведения проверки стал Мещерский бульвар, где проложена современная велодорожка.
Как показали наблюдения сотрудников ЦОДД, большинство владельцев двухколесного транспорта используют выделенную полосу. Тем не менее, часть пользователей электросамокатов продолжает игнорировать ПДД, выезжая на пешеходные тротуары или проезжую часть. Другим массовым нарушением остается пересечение дорог по «зебре» верхом на самокате вместо обязательного спешивания.
В ходе рейда сотрудники полиции составили четыре административных протокола. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 800 рублей. Помимо наказания рублем, организаторы провели разъяснительные беседы со всеми категориями водителей и раздали памятки с правилами безопасного вождения и призывом уважать пешеходов. Проблема контроля за пользователями СИМ решается и на технологическом уровне: Ассоциация операторов микромобильности уже запустила специальный чат-бот для фиксации нарушений.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заработал чат-бот для жалоб на самокаты.