Дети в опасности? Дикая пума на юге России рвёт собак и охотится на людей

В донских степях переполох: опасный хищный зверь открыл охоту на людей. Пока добычей дикой пумы становились лишь животные. Но местные боятся отпускать детей на улицу и запирают дворы на засовы.
Говорят, видели крупную кошку с длинным хвостом. По всем признакам — пума. Хищник, которого здесь быть не должно. Минприроды подтвердило: зверь, вероятно, сбежал от нелегальных владельцев. Выдано разрешение на отлов. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Оставила след.
В степях Ростовской области уже несколько месяцев бродит незнакомый зверь. По ночам пропадают козы и поросята, а утром на земле — странные следы.
«Разорвала свиней, кур, ягнят. Кажется, огромные следы мы видели ещё прошлой осенью. А недавно и у нас во дворе появились такие следы. Но живности тут нет, никого не разорвала», — рассказывает жительница Цимлянска Вероника Туголукова в беседе с rostov.aif.ru.
По словам собеседницы, случаи нападения фиксируют в разных точках района. В станице Красноярской (240 км от Ростова — Ред.) хищник охотился ночью на женщину. Возле одной из школ пума набросилась на собаку, животное не спасли.
«Ситуация очень странная. Понятно, что этот зверь появился не из дикой природы — это вид не нашей фауны. Пума обитает в Северной и Южной Америках, Канаде. Хищник очень опасный, занимает третье место по размеру среди кошачьих после льва и тигра. Поэтому да, это очень серьёзная проблема», — комментирует заместитель директора по науке Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», кандидат биологических наук Александр Липкович в беседе с rostov.aif.ru.
Пума — самый крупный представитель подсемейства малых кошек, которое входит в семейство кошачьих. Взрослые самцы могут достигать 100 кг. В дикой природе России этот зверь не встречается.
По словам эксперта, американская гостья уже нанесла ущерб местным жителям: зафиксированы случаи нападения на коз и поросят.
«Вчера я разговаривал с одним охотоведом, сейчас он уже на пенсии, очень опытный человек. И он подтвердил, что видел след. След кошачьей крупной лапы. Причём свежий. Цепочка таких следов на просёлочной дороге», — добавляет Липкович.
Поселилась на кладбище?
Зверь, по словам учёного, может напасть на человека, особенно на ребёнка или женщину. Взрослый мужчина для неё менее привлекательная цель.
«Волк убивает по-другому: догоняет жертву, рвёт пах, потом перехватывает горло. Кошки охотятся иначе — убивают укусом в затылок. На фотографиях, которые мне прислали, видно что-то похожее на кошачий почерк», — поясняет эксперт.
Хищник хорошо адаптируется к климату: в горах Канады, где пума тоже обитает, зимы суровее наших. Убежище, как считает учёный, она найдёт: в районе есть перелески, лесополосы, старые строения. По словам местных, зверя видели у заросшего кладбища у реки Кумшак.
Минприроды региона советует, как вести себя при встрече с пумой. Во-первых, нужно сохранять спокойствие. Паника и резкие движения могут спровоцировать атаку. Нельзя поворачиваться к хищнику спиной. Отступать следует медленно, смотреть зверю прямо в глаза.
А вот убегать — не лучшее решение. Такое поведение человека включит у животного охотничий инстинкт. Если зверь проявляет агрессию, нужно постараться выглядеть крупнее — поднять руки или распахнуть куртку над головой.
Поймать и обезвредить.
«Таких случаев на моей памяти не было. Бывало, что из зоопарков убегали животные, но их быстро отлавливали. А чтобы крупный хищник несколько месяцев жил на воле и наносил ущерб — такое впервые. Поскольку вокруг полно домашних животных, очевидно, что с пумой всё хорошо», — отмечает зоолог.
Версия о побеге из неволи наиболее вероятна. Со слов учёного, содержать пуму — ответственность. Если у сбежавшей пумы хозяин и есть, он вряд ли объявится.
Но до бесконечности продолжаться это не может. Идеальный сценарий — обездвижить зверя и передать в зоопарк.