Вы не сладкоежка — это железодефицит: о чём кричит организм, когда требует сладкое, жареное и солёное

Более того, желание съесть что-нибудь сладкое нередко усиливается во время стресса, апатии, эмоционального истощения или хронического недосыпа. Как объясняет врач-диетолог, человек может пытаться буквально «подстегнуть» себя быстрыми углеводами, получив кратковременное удовольствие и прилив энергии. Особую роль здесь играют нейромедиаторы, в том числе серотонин и дофамин, участвующие в регулировании настроения, мотивации и системы вознаграждения. При этом взаимосвязь между эмоциональным состоянием, кишечной микробиотой и пищевым поведением очень сложна, поэтому сводить тягу к сладкому исключительно к «нехватке серотонина» было бы неправильно.