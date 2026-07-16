В Ростовской области потушили пожар на пшеничном поле

На Дону потушили пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
16 июля в селе Заветное огнеборцы ликвидировали серьезное возгорание на сельскохозяйственных угодьях. Пламя охватило значительную территорию, создавая прямую угрозу урожаю.
Общая площадь пожара составила 20 гектаров. Из них огнем было уничтожено 8 гектаров пшеницы и 12 гектаров стерни. Спасателям удалось оперативно локализовать и полностью потушить огонь, не допустив его дальнейшего распространения на соседние участки.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше