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В Ростовской области потушили пожар на пшеничном поле

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

На Дону потушили пожар на пшеничном поле. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

16 июля в селе Заветное огнеборцы ликвидировали серьезное возгорание на сельскохозяйственных угодьях. Пламя охватило значительную территорию, создавая прямую угрозу урожаю.

Общая площадь пожара составила 20 гектаров. Из них огнем было уничтожено 8 гектаров пшеницы и 12 гектаров стерни. Спасателям удалось оперативно локализовать и полностью потушить огонь, не допустив его дальнейшего распространения на соседние участки.

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