В Гусеве мужчину привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшей жены на почве ревности

В полицию Гусева обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о нанесении побоев бывшим супругом. Женщина предоставила медицинское заключение, подтверждающее телесные повреждения. Участковые уполномоченные установили, что конфликт произошёл на почве ревности, в ходе которого 30-летний мужчина избил её. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. В отношении…