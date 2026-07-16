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В Гусеве мужчину привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшей жены на почве ревности

В полицию Гусева обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о нанесении побоев бывшим супругом. Женщина предоставила медицинское заключение, подтверждающее телесные повреждения. Участковые уполномоченные установили, что конфликт произошёл на почве ревности, в ходе которого 30-летний мужчина избил её. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. В отношении…

В полицию Гусева обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о нанесении побоев бывшим супругом. Женщина предоставила медицинское заключение, подтверждающее телесные повреждения. Участковые уполномоченные установили, что конфликт произошёл на почве ревности, в ходе которого 30-летний мужчина избил её.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию. Теперь ему грозит более строгое наказание, предусмотренное уголовным законодательством, сообщили в УМВД по Калининградской области.