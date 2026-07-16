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Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Новый турнир КХЛ посвящён 80-летию отечественного хоккея.

Источник: Комсомольская правда

ХК «Торпедо» примет участие в первом в истории КХЛ сезонном турнире — Кубке Первых, который будет посвящён 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В соревновании сыграют шесть старейших российских клубов: «Спартак» и «Динамо», нижегородское «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист». Для «Торпедо» это возможность не только побороться за трофей, но и стать частью исторического события: клуб был основан 26 декабря 1946 года и является ровесником российского хоккея.

В зачёт Кубка Первых пойдут только первые очные матчи команд в сезоне 2026−2027 — по одному дома и в гостях. Первый матч «Торпедо» в турнире состоится уже 5 сентября — в стартовый день регулярного чемпионата нижегородцы встретятся со «Спартаком». Всего в общую таблицу войдут 30 матчей, а победитель определится 22 декабря, в день 80-летия российского хоккея.

Ранее мы сообщали, что «Volga Арену», которая должна стать тренировочной базой «Торпедо», готовят к заливке льда. Сейчас рабочие занимаются покраской охлаждающей плиты.