Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

В зачёт Кубка Первых пойдут только первые очные матчи команд в сезоне 2026−2027 — по одному дома и в гостях. Первый матч «Торпедо» в турнире состоится уже 5 сентября — в стартовый день регулярного чемпионата нижегородцы встретятся со «Спартаком». Всего в общую таблицу войдут 30 матчей, а победитель определится 22 декабря, в день 80-летия российского хоккея.