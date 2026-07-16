Смерть юной Наташи стала зацепкой в деле маньяка Бурцева

Простая девочка с обычными детскими мечтами. Она не знала, что прогулка за хлебом станет последней. А убийца — что одна старушка с лопатой в руках навсегда закроет его кровавый путь.
Ровно 30 лет назад произошло самоё жесткое преступления Романа Бурцева. Он лишил жизни 12-летнюю Наташу К. Чтобы спрятать останки, взял у дачницы садовый инструмент. Эта простая просьба стала главной зацепкой для ареста. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
След в лесополосе.
Наташа в тот день вышла за хлебом, но не вернулась. Родители подняли тревогу, но поиски в первые часы не дали результата.
Оперативники прочесали с собаками окрестности хутора Масаловка (150 км от Ростова — Ред.) и нашли свежую могилу, а в ней — тело девочки. Следствие зафиксировало: множественные ранения, признаки насилия. Это убийство отличалось особой жестокостью — фигурант действовал импульсивно. Кроме того, он хорошо знал девочку, ведь работал с её отцом на одном предприятии.
Это была далеко не первая жертва кровожадного убийцы. Три года жестокий преступник держал в страхе Ростовскую область. Осенью 1993 года он расправился с братом и сестрой Чуриловыми. Летом 1994-го под предлогом поиска котёнка вывез за город и убил 12-летнюю школьницу. Годом позже у реки Северский Донец нашли тело ещё одной девятилетней девочки.
Но именно гибель Наташи К. поставила точку. Стало очевидно: ждать новых преступлений нельзя, нужно выходить на след любыми способами.
Лопата всё решила.
Фигурант бросил тело в кустах, сел на велосипед и покатил к ближайшему садовому товариществу. Там он встретил пожилую хозяйку участка и попросил на время лопату. Получив нужное, вернулся к месту преступления, закопал жертву, а саму лопату бросил недалеко от свежевырытой могилы.
Наутро правоохранители обнаружили инструмент и останки подростка. Начали опрос жителей. Хозяйка дачи, давшая взаймы ту самую лопату, подробно описала незваного гостя: назвала марку велосипеда, рост, телосложение и заметный шрам на лице. Этого хватило для ареста.
Расследование затянулось: доказательная база по каждому эпизоду строилась преимущественно на словах самого фигуранта. Признания приходилось добиваться долгим психологическим воздействием. В итоге подозреваемый самостоятельно указал места захоронения остальных жертв.
Злодей из кино.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала фигуранта вменяемым. Специалисты вскрыли особенность мышления: во время нападений маньяк отождествлял себя с экранным злодеем. Вдохновение он черпал в триллерах и фильмах ужасов. Жертв переворачивал на живот, зажимал ладонью рот и нос.
Как заявляли на суде эксперты разных профилей, подобная тактика указывает на стремление доминировать, но одновременно выдаёт внутреннюю неуверенность. Когда человек лежит лицом вниз, зрительный контакт исключён. Отождествление с киногероем — способ психологической защиты: это совершил не я, а выдуманный персонаж. Схожие механизмы наблюдались и у других серийных преступников.
В зале суда обвиняемый опускался на колени, умоляя о снисхождении: «Я хочу ещё немного пожить, посмотреть на этот мир». Суд приговорил его к высшей мере наказания. Однако расстрел так и не состоялся — в стране действовал мораторий.
Десятилетия злодей провёл в соликамской колонии «Белый лебедь». Роман Бурцев, получивший в прессе прозвище «каменский Чикатило», скончался в декабре 2023 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Маньяка похоронили в безымянной могиле.