Смерть юной Наташи стала зацепкой в деле маньяка Бурцева

Это была далеко не первая жертва кровожадного убийцы. Три года жестокий преступник держал в страхе Ростовскую область. Осенью 1993 года он расправился с братом и сестрой Чуриловыми. Летом 1994-го под предлогом поиска котёнка вывез за город и убил 12-летнюю школьницу. Годом позже у реки Северский Донец нашли тело ещё одной девятилетней девочки.