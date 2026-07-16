В Kaspersky рассказали, с чего начинается каждая третья кибератака в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей, при этом в первом полугодии число найденных уязвимостей выросло на четверть, до 29,2 тысячи, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».
«Каждая третья кибератака в РФ в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей. По подсчетам экспертов “Лаборатории Касперского”, в первом полугодии 2026 года число уязвимостей выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,2 тысячи», — сообщили в компании.
При этом значительный рост был зафиксирован именно во втором квартале — на 87% по сравнению с первым кварталом 2026 года и на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По подсчетам аналитиков компании, уязвимости программного обеспечения (ПО) входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.
В компании отметили, что злоумышленники активно используют ИИ для поиска новых брешей — поэтому их число постоянно растет, а время между обнаружением и началом эксплуатации сокращается.