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В Kaspersky рассказали, с чего начинается каждая третья кибератака в России

Kaspersky: каждая третья кибератака в РФ начинается с эксплуатации уязвимостей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей, при этом в первом полугодии число найденных уязвимостей выросло на четверть, до 29,2 тысячи, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

«Каждая третья кибератака в РФ в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей. По подсчетам экспертов “Лаборатории Касперского”, в первом полугодии 2026 года число уязвимостей выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,2 тысячи», — сообщили в компании.

При этом значительный рост был зафиксирован именно во втором квартале — на 87% по сравнению с первым кварталом 2026 года и на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По подсчетам аналитиков компании, уязвимости программного обеспечения (ПО) входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.

В компании отметили, что злоумышленники активно используют ИИ для поиска новых брешей — поэтому их число постоянно растет, а время между обнаружением и началом эксплуатации сокращается.