В Ростовской области закрылось 1,9 тысячи компаний за шесть месяцев

В целом по России количество зарегистрированных коммерческих предприятий за первое полугодие снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 67 тыс. По оценке аналитиков, это рекордно низкий показатель как минимум за последние 17 лет. Число ликвидированных компаний уменьшилось на 9% и составило 119 тыс.