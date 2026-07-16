Гороскоп на 17 июля: Дев вдохновит новое знакомство

♊Близнецы: 17 июля для Близнецов ознаменуется активным обменом идеями и неожиданными путешествиями. Утро может принести новости, связанные с дальней дорогой или обучением — возможно, предложение о курсах или планы по переезду. Ваша коммуникабельность сегодня будет на пике, но старайтесь фильтровать информацию: не все детали стоит озвучивать публично. Во второй половине дня возможна встреча с человеком, который предложит сотрудничество в непривычном для вас формате. Не бойтесь экспериментировать, особенно если это связано с технологиями или иностранными партнёрами. Вечером возможны эмоциональные колебания — мечты и реальность могут казаться несовместимыми. Постарайтесь зафиксировать свои мысли в дневнике или обсудить их с тем, кому доверяете. День благоприятен для заключения договоров, но избегайте спонтанных трат — они могут нарушить ваши долгосрочные планы.