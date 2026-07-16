Волонтеры просят помочь с микроволновками для детей в хосписе Волгограда

Волгоградскому детскому хоспису срочно требуются две микроволновки. Старые приборы вышли из строя, а без них невозможно подготовить лечебные смеси и сделать теплые компрессы для тяжелобольных детей. С просьбой к горожанам обратились волонтёры проекта «Добрая ложка».
Волгоградцы рассказывают: обычные бытовые микроволновки в отделении выполняют жизненно важные функции. Многие пациенты хосписа находятся на зондовом питании, и специальные смеси необходимо подогревать до определенной температуры. Кроме того, теплые компрессы помогают облегчить боль и спазмы у детей с тяжелыми диагнозами.
Волонтеры подчеркивают: техника нужна самая простая, но в рабочем состоянии. Любой, у кого есть возможность помочь, может связаться с представителями проекта на страничке в соцсети. Для волгоградских семей, которые ежедневно борются за жизнь своих детей, поддержка земляков — это шанс сделать пребывание в хосписе чуть более комфортным.
Ранее зоозащитники били тревогу: строители заживо замуровывали стрижей на севере Волгограда.