Волонтеры просят помочь с микроволновками для детей в хосписе Волгограда

Волонтеры подчеркивают: техника нужна самая простая, но в рабочем состоянии. Любой, у кого есть возможность помочь, может связаться с представителями проекта на страничке в соцсети. Для волгоградских семей, которые ежедневно борются за жизнь своих детей, поддержка земляков — это шанс сделать пребывание в хосписе чуть более комфортным.