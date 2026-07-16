Спасенных с Летнего озера лебедей переселили на новый водоем

После лечения начался процесс воссоединения. Сначала к взрослым птицам подселили трех лебедят, затем еще троих, которые к тому моменту заметно подросли. По словам специалистов, на одном из этапов самец сначала принял одного из птенцов за чужака, однако в дальнейшем родители приняли всех шестерых детей.