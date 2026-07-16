В Ростовской области действует комплекс мер для трудоустройства женщин

Статистика показывает высокий спрос на эти услуги: с начала 2026 года государственную поддержку получили около 10,7 тыс. дончанок. Ключевой элемент программы — бесплатное обучение новым профессиям. Сегодня за партами уже сидят 1 729 женщин.