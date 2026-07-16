В Ростовской области действует комплекс мер для трудоустройства женщин

Местные центры занятости предлагают жительницам региона не просто подбор вакансий, а комплексное сопровождение: от помощи в составлении резюме и психологической адаптации до бесплатного переобучения.
Статистика показывает высокий спрос на эти услуги: с начала 2026 года государственную поддержку получили около 10,7 тыс. дончанок. Ключевой элемент программы — бесплатное обучение новым профессиям. Сегодня за партами уже сидят 1 729 женщин.
Выбор специальностей широк: от классических (швея, пекарь, сиделка, младшая медсестра) до современных и IT-направлений (кибербезопасность, управление персоналом с помощью нейросетей).
Начальник областного управления службы занятости Сергей Григорян подчёркивает, что главная цель ведомства — помочь каждой женщине найти дело по душе с учётом её жизненной ситуации, используя как базовые, так и индивидуальные программы.
Уникальной практикой региона стали «женские клубы» при центрах занятости. Это пространство для нетворкинга, мастер-классов и общения с успешными наставницами.
Приоритетная поддержка оказывается наиболее уязвимым категориям: многодетным и одиноким матерям, жёнам участников СВО, женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, а также гражданкам предпенсионного возраста и старше 50 лет. Узнать подробности можно в ближайшем центре занятости населения.