Из Парижа на зону

Во время судебного заседания Боташев виновным себя не признал. При этом он отметил, что данные им во время предварительного следствия показания не соответствуют действительности. По словам фигуранта, он проживал в Турции, но не прибывал на территорию САР, не давал присягу и обучение не проходил. С протоколами своих допросов Руслан Боташев не знакомился, сославшись на стрессовое состояние по причине длительного нахождения под стражей во Франции в ожидании экстрадиции в Российскую Федерацию.