Шоу-бар в Волгограде накажут за изображения стриптизерш

Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет об одном из клубов, расположенных в Центральном районе Волгограда, где танцуют стриптиз. Однако в соцсетях заведения до сих пор можно увидеть фото полуобнаженных девушек в нижнем белье и даже без него.