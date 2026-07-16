Первую операцию по удалению тромба при инсульте провели в Борской ЦРБ

Специалисты Борской центральной районной больницы впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга (тромбэкстракцию) при ишемическом инсульте. Об этом сообщили в пресс-службе Борской ЦРБ.
Экстренное вмешательство потребовалось молодой пациентке. Мультидисциплинарная команда врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения сработала оперативно и слаженно: заблокировавший кровоток тромб был успешно удален в штатном режиме, что позволило предотвратить необратимые повреждения тканей мозга.
Тромбэкстракция считается «золотым стандартом» лечения ишемического инсульта, позволяющим избежать инвалидности и сохранить двигательные и речевые функции. Освоение данной методики борскими медиками делает экстренную высокотехнологичную помощь доступной для местных жителей без необходимости транспортировки в федеральные центры.
Ранее сообщалось, что врачи из Йемена начали принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ.