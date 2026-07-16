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Первую операцию по удалению тромба при инсульте провели в Борской ЦРБ

Уникальную для районной больницы тромбэкстракцию выполнили молодой пациентке, избавив её от необходимости экстренной транспортировки.

Специалисты Борской центральной районной больницы впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга (тромбэкстракцию) при ишемическом инсульте. Об этом сообщили в пресс-службе Борской ЦРБ.

Экстренное вмешательство потребовалось молодой пациентке. Мультидисциплинарная команда врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения сработала оперативно и слаженно: заблокировавший кровоток тромб был успешно удален в штатном режиме, что позволило предотвратить необратимые повреждения тканей мозга.

Тромбэкстракция считается «золотым стандартом» лечения ишемического инсульта, позволяющим избежать инвалидности и сохранить двигательные и речевые функции. Освоение данной методики борскими медиками делает экстренную высокотехнологичную помощь доступной для местных жителей без необходимости транспортировки в федеральные центры.

Ранее сообщалось, что врачи из Йемена начали принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ.