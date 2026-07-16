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В Петербурге открыли выставку «Фотолетопись Санкт-Петербурга»

В Петропавловской крепости открыли выставку «Фотолетопись Санкт-Петербурга».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Выставка «Фотолетопись Санкт-Петербурга», где представлена хроника знаковых событий современной истории города, а также портреты его почетных граждан, открылась в четверг в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в государственном музее истории Санкт-Петербурга.

«Сегодня состоялось торжественное открытие выставки “Фотолетопись Санкт-Петербурга”, — сказала собеседница агентства.

Согласно материалам музея истории, экспозицию открывает комплекс фотографий, посвященных празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. В их числе не только снимки официальных мероприятий, но и фото Невского проспекта во время праздничных гуляний.

Другой блок фотографий посвящен Пискаревскому мемориальному кладбищу. В него входят и редкие кадры посещения этого мемориала американской школьницей Самантой Смит во время ее визита в СССР.

Также на выставке представлены репортажные фотографии, где запечатлены почетные граждане Санкт-Петербурга, включая президента России Владимира Путина и первого мэра города Анатолия Собчака.

Выставка «Фотолетопись Санкт-Петербурга», которая включает около 90 фотографий, будет работать в Петропавловке до 30 августа.

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