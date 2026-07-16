В Москве пройдут патриотические встречи «Диалоги с героями»

Следующее такое мероприятие состоится 19 июля в городской усадьбе А. К. Разумовского. Перед участниками встречи выступит ветеран боевых действий и участник СВО Павел Нечаев. Он расскажет, как не потерять связь с собой и близкими после непростых обстоятельств, почему взаимовыручка становится главной ценностью и что на самом деле значит быть настоящим товарищем.