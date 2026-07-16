В Москве пройдут патриотические встречи «Диалоги с героями»

Патриотические встречи «Диалоги с героями» проведут в Москве 17 и 19 июля, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Так, 17 июля в Нальчикском сквере на ВДНХ пройдет встреча с ветераном боевых действий и участником СВО Константином Романовым. Он награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За доблесть в службе», «За воинскую доблесть» и многими другими. В формате открытого диалога участники встречи смогут задать Константину вопросы о том, как справляться с трудными жизненными ситуациями и подготовиться к экстремальным вызовам.
Следующее такое мероприятие состоится 19 июля в городской усадьбе А. К. Разумовского. Перед участниками встречи выступит ветеран боевых действий и участник СВО Павел Нечаев. Он расскажет, как не потерять связь с собой и близкими после непростых обстоятельств, почему взаимовыручка становится главной ценностью и что на самом деле значит быть настоящим товарищем.
Уточним, что посетить обе встречи можно бесплатно. Предварительная регистрация не требуется.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.