Проект капремонта школы в Зеленоградске прошёл экспертизу

В январе губернатор Алексей Беспрозванных назвал пять школ области, которые начнут ремонтировать в 2026 году. В список вошли старый корпус школы № 1 в Светлогорске, школа в посёлке Зорино под Гвардейском, ШИЛИ, школа № 9 в Калининграде и № 5 в Светлом.