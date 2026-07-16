Подозреваемого в убийстве парня у магазина в Воронеже отправили в СИЗО

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 14 июля на Олимпийском бульваре. Предварительно, между двумя компаниями возник конфликт. В результате один из его участников нанёс оппонентам колото-резаные раны в область жизненно важных органов и скрылся. Один из пострадавших, 22-летний парень, скончался. Его тело обнаружили в магазине, куда он успел добраться, чтобы попросить помощи. Другого пострадавшего, 20-летнего горожанина, госпитализировали.