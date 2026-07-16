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Подозреваемого в убийстве парня у магазина в Воронеже отправили в СИЗО

Под стражей 24-летний молодой человек пробудет до 13 сентября.

Источник: АиФ Воронеж

Жителя Липецка, подозреваемого в убийстве парня в Воронеже, отправили в СИЗО. Под стражей 24-летний молодой человек пробудет до 13 сентября. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в четверг, 16 июля.

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 14 июля на Олимпийском бульваре. Предварительно, между двумя компаниями возник конфликт. В результате один из его участников нанёс оппонентам колото-резаные раны в область жизненно важных органов и скрылся. Один из пострадавших, 22-летний парень, скончался. Его тело обнаружили в магазине, куда он успел добраться, чтобы попросить помощи. Другого пострадавшего, 20-летнего горожанина, госпитализировали.

После нападения подозреваемый уехал в Липецк, чтобы оттуда направиться в Калугу с целью скрыться от правоохранителей. Однако его задержали. Отмечается, что ранее липчанин был судим, в том числе за совершение тяжких преступлений.

На данный момент расследование уголовного дела по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

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