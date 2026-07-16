Орехи, шпинат и бобовые: почему здоровая еда может привести к дефициту витаминов и минералов

По словам специалиста, всё чаще встречается орторексия — подход, при котором человек делит продукты на «вредные» и «полезные», полностью исключает первые и делает ставку только на вторые. Однако рацион, состоящий в основном из орехов, бобовых, цельных злаков и шпината, нередко приводит к дефицитам витаминов и минералов, а также к обострению хронических заболеваний.