Александр Синелобов представил опыт управления регионом на основе данных на цифровом форуме

По словам Синелобова, первоначально регион столкнулся с «лоскутной» цифровизацией: у муниципалитетов и ведомств имелись несовместимые решения. Устранение этого «цифрового неравенства» и переход на единую платформу позволили консолидировать сбор данных и оцифровать ключевые управленческие процессы. В результате в Ситуационный центр интегрировано свыше 50 дашбордов и более 5 тысяч показателей, сгруппированных по 38 отраслевым направлениям, включая здравоохранение, образование, госуслуги, демографию, соцсферу и ЖКХ.