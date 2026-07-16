Александр Синелобов представил опыт управления регионом на основе данных на цифровом форуме

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил опыт региона в управлении на основе данных на пленарной сессии «Цифровой мегаполис XXI века» в рамках Петербургского цифрового форума (15−18 июля). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. По словам министра, с 2025 года в регионе действует Ситуационный центр — система управленческих дашбордов, объединяющая ключевые показатели разных сфер жизни области.
Система предоставляет доступ губернатору, его заместителям и региональным органам исполнительной власти; для органов местного самоуправления создан отдельный модуль, позволяющий оценивать ситуацию и принимать решения на местах. В реальном времени ответственные сотрудники могут отслеживать изменения показателей: динамику цен на продукты и топливо, статистику по рождаемости, обеспеченность населённых пунктов мобильной и фиксированной связью, качество обработки обращений граждан и др.
По словам Синелобова, первоначально регион столкнулся с «лоскутной» цифровизацией: у муниципалитетов и ведомств имелись несовместимые решения. Устранение этого «цифрового неравенства» и переход на единую платформу позволили консолидировать сбор данных и оцифровать ключевые управленческие процессы. В результате в Ситуационный центр интегрировано свыше 50 дашбордов и более 5 тысяч показателей, сгруппированных по 38 отраслевым направлениям, включая здравоохранение, образование, госуслуги, демографию, соцсферу и ЖКХ.
Количество дашбордов постоянно увеличивается по мере появления новых задач и накопления данных. В первом полугодии 2026 года были добавлены восемь новых дашбордов: «Рейтинг качества жизни», «Рейтинг производительности труда», «Развитие ИКТ‑отрасли», «Меры поддержки ИТ‑отрасли», «Связь», «Карта жителя Нижегородской области», «Инвестиционный рейтинг», «Закупки и контракты».
Министр подчеркнул, что оперативность и прозрачность автоматизированного сбора данных повышают точность управленческих решений. Накопленные данные также используются для обучения нейросетей и разработки решений на основе искусственного интеллекта, направленных на улучшение качества жизни нижегородцев. Развитие таких сервисов входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Аналитический центр при правительстве РФ договорились о сотрудничестве.