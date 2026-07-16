В Тюменской области прошел гастрофестиваль «Клевый день»

Гастрономический фестиваль «Клевый день» состоялся в Упоровском округе Тюменской области 11 июля при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
На мероприятии были определены лучшие рыбаки года. Еще на фестивале состоялся кулинарный батл «Клевая уха». На сцене перед гостями мероприятия выступили местные творческие коллективы округа. Кроме того, работали торговые палатки и тематическая фотозона. А главным событием дня стало приготовление «Ухи по-Коркински».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.