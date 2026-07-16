Энергетики рекомендуют жителям Прикамья лично контролировать готовность своих домов к зиме

С 1 сентября 2026 года получение паспорта готовности к отопительному периоду становится обязательным лицензионным требованием для всех управляющих компаний. УК, не получившие этот документ на каждый дом в управлении, могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до лишения лицензии. Это нововведение направлено на повышение качества подготовки жилищного фонда к зиме и защиту прав жителей на комфортное проживание в отопительный период.