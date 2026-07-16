На Лукинской улице в Москве построили корпус школы № 1238

Корпус школы на 550 учащихся 6−11-х классов возвели в районе Ново-Переделкино в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Строительство таких социально значимых объектов отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что четырехэтажное здание возвели на улице Лукинской. Оно войдет в состав школы № 1238. Корпус построили по индивидуальному проекту. Фасады облицованы керамогранитными плитами отечественного производства в теплой цветовой гамме. Архитектурный облик здания дополняют витражные вставки.
В новом корпусе разместили учебные кабинеты, обеденный и спортивные залы, а также пищеблок. Кроме того, в школе есть медиатека, студия хореографии, ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования.
Часть учебных пространств оборудовали трансформируемыми перегородками. Благодаря этому кабинеты можно адаптировать под разные форматы занятий и мероприятий. Большое внимание в новой школе уделено созданию безбарьерной среды. Так, основные входы в корпус расположены на одном уровне с тротуаром. Здание откроют 1 сентября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.