С начала года пассажиропоток на маршруте Казань-Ижевск превысил 587 тыс человек

С января по июнь 2026 года пассажиропоток на маршруте Казань — Ижевск превысил 587 тысяч человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
Поезда по этому направлению курсируют на современных электропоездах ЭП3Д, состоящих из шести вагонов. В пути они проводят около 5,5 часов. Из Казани состав выезжает в 05:19 и 16:54, а прибывает в пункт назначения в 11:56 и 23:34 соответственно. Из Ижевска отправление назначено в 07:14 и 17:54, а прибытие в 11:52 и 22:20 (время местное).
В вагонах предусмотрены комфортные кресла, розетки для зарядки гаджетов, багажные полки, места для велосипедов и современные системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для удобства пассажиров на подножках вагонов установлены выдвижные ступеньки, облегчающие выход на низкие платформы.