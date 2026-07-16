С начала года пассажиропоток на маршруте Казань-Ижевск превысил 587 тыс человек

Поезда по этому направлению курсируют на современных электропоездах ЭП3Д, состоящих из шести вагонов. В пути они проводят около 5,5 часов. Из Казани состав выезжает в 05:19 и 16:54, а прибывает в пункт назначения в 11:56 и 23:34 соответственно. Из Ижевска отправление назначено в 07:14 и 17:54, а прибытие в 11:52 и 22:20 (время местное).