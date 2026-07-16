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С начала года пассажиропоток на маршруте Казань-Ижевск превысил 587 тыс человек

Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

С января по июнь 2026 года пассажиропоток на маршруте Казань — Ижевск превысил 587 тысяч человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Поезда по этому направлению курсируют на современных электропоездах ЭП3Д, состоящих из шести вагонов. В пути они проводят около 5,5 часов. Из Казани состав выезжает в 05:19 и 16:54, а прибывает в пункт назначения в 11:56 и 23:34 соответственно. Из Ижевска отправление назначено в 07:14 и 17:54, а прибытие в 11:52 и 22:20 (время местное).

В вагонах предусмотрены комфортные кресла, розетки для зарядки гаджетов, багажные полки, места для велосипедов и современные системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для удобства пассажиров на подножках вагонов установлены выдвижные ступеньки, облегчающие выход на низкие платформы.