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Сервисы VK работают в обычном режиме

Необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении.

Источник: Время

Все приложения холдинга VK: ВКонтакте, VK Видео, VK Музыка, Дзен, Одноклассники, MAX, сервисы Mail и другие работают без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Приложения доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps Huawei AppGallery и других магазинах для Android. Уточняется, что нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или же зайти в вышеперечисленные сторы.

«Пользователи устройств на Android продолжат получать пуш-уведомления о событиях, звонках и важных обновлениях сервисов», — говорится в сообщении.