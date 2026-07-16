Сервисы VK работают в обычном режиме

Все приложения холдинга VK: ВКонтакте, VK Видео, VK Музыка, Дзен, Одноклассники, MAX, сервисы Mail и другие работают без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Приложения доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps Huawei AppGallery и других магазинах для Android. Уточняется, что нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или же зайти в вышеперечисленные сторы.
«Пользователи устройств на Android продолжат получать пуш-уведомления о событиях, звонках и важных обновлениях сервисов», — говорится в сообщении.